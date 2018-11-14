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CHP'li vekilden Trabzon halkına çirkin sözler!

14 Kasım 2018, Çarşamba

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline yapılan provokatif saldırıyı kınamak isteyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün maksadını aşarak Trabzon hakkında akla ziyan açıklamalarda bulunmuştu. Aygün açıklamalarından saatler sonra yeni bir açıklama yaparak Trabzon halkından özür diledi.


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