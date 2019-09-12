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CHP'li Mansur Yavaş'ın fahiş zam teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi! (Video)

12.09.2019 00:34

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi bahsettiği indirimler yerini zamlara bıraktı. Toplu ulaşım ve taksi ücretlerine yapılan zam sonrası sıra su zammına geldi. CHP ve İyi Parti gruplarının desteğiyle gündeme gelen Ankara'da suya zam önerisi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Mansur Yavaş'ın reddedilen yeni tarifesi, başkentte su fiyatına yüzde 80'e varan zam öngörüyordu.


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