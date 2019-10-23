CHP'li emekli general Türker Ertürk'ten skandal PYD açıklaması! |Video

ODA TV yazarı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, TELE-1 kanalında Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin skandal ifadeler kullandı. Hükmetin Suriye politikasını eleştiren Ertürk, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savundu.
İmza attığı Türkiye karşıtı haberlerle sıkça gündeme gelen ODA TV'nin yazarı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savundu.
PYD'YE GÜZELLEME
Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal ifadelerde bulunan Ertürk'e sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki mesajı yağdı. Twitter kullanıcıları, skandal ifadeler için "PKK neden bitmedi, FETÖ nasıl doğdu? İşte bu zihniyet yüzünden" yorumunda bulundu..
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