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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 11:18

ODA TV yazarı 'ten skandal sözler: Sınırımızda olsun!

ODA TV yazarı , TELE-1 kanalında Harekâtı'na ilişkin skandal ifadeler kullandı. Hükmetin politikasını eleştiren Ertürk, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü /'nin bulunmasını savundu.

İmza attığı Türkiye karşıtı haberlerle sıkça gündeme gelen ODA TV'nin yazarı , TELE-1 kanalında katıldığı bir programda 'nin kuzeyinde terör örgütü /'nin bulunmasını savundu.

PYD'YE GÜZELLEME
Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Harekatı hakkında skandal ifadelerde bulunan Ertürk'e sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki mesajı yağdı. Twitter kullanıcıları, skandal ifadeler için "PKK neden bitmedi, FETÖ nasıl doğdu? İşte bu zihniyet yüzünden" yorumunda bulundu.




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