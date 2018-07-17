CHP'de koltuk kavgası büyüyor 16 Temmuz 2018, Pazartesi

Seçimlerde yaşanan hezimetin ardından CHP'de yaşanan koltuk kavgası giderek büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun başarısızlıkla suçladığı İnce resti çekmiş, "41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz" diyerek CHP'nin Genel Başkanlık koltuğuna göz dikmişti. Kavgada son bombayı CHP PM üyesi Erdal Aksünger patlattı. Aksünger, CHP'nin seçim sürecinde ve seçim gecesi sonuçların açıklandığı anlarda seçim gecesi açıklama yapmamakla suçlanan Muharrem İnce'yi yalnız ve bilgisiz bıraktığını ifade etti. Aksünger ayrıca kurultay için toplanan imzalara da değinerek CHP'de değişimin ayak seslerini açığa çıkardı...