CHP yandaşı medya bile İBB'deki kaymak tabakanın maaş zammına isyan etti! İşte danışmanların dudak uçuklatan maaşları 12.09.2019 12:36

İBB'nin üst düzey yöneticilerine maaş zammı CHP'nin yayın organı olarak bilinen Sözcü gazetesi yazarlarını da çileden çıkardı. Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, kaymak tabakanın belediye başkanı kadar maaş almasını sağlamak için belediye şirketlerinin kullanıldığını söyledi. İmamoğlu'na "Bunu yapmayacaktınız" uyarısında bulunan Doğru'nun, "halkın tokadı ağır olur" hatırlatması yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Göreve geldiği günden bu yana israfı dilinden düşürmeyen ve bu doğrultuda hizmet aralarını dahi Yenikapı'da sergileyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kaymak tabakanın maaşını yükselttiği için tepkiler gelmeye devam ediyor.

Belediyede işçi kıyımı yaparken ve israftan dem vururken İBB'nin üst düzey yöneticilerinin maaşlarına 15 bine kadar zam yapılması CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarlarının da tepkisine sebep oldu.

Sözcü yazarı Necati Doğru, maaşında şişirilme yapılan birkaç ismi sıralayarak, alt kadronun Belediye Başkanı maaşına eşdeğer bir meblağ alması için 'Belediye şirketleri mi alet edildi?' diye sordu.

Bunu yapmayacaktınız uyarısında bulunan Doğru, İstanbul halkının kaymak tabakayı zengin etmek için İmamoğlu'nu seçmediklerini de yazdı.

"HALKIN TOKADI AĞIR OLUR"

Doğru, maaş yükseltme gerekçesine kimsenin inanmayacağını da hatırlatarak, "belediye şirketlerini hakkıyla yönetecek bilgi ve birikimde elamanı özel sektör maaşları vererek bulamadıkları için aynı kadroları yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı diye yerleştirmek zorunda kalıyorlar" gerekçesine kim inanır? Vazgeçin. Halkın tokadı ağır olur" diye yazdı.

İşte Sözcü yazarı Necati Doğru'nun 'bunu yapmayacaktınız' başlıklı yazısından ilgili bölüm:

Daha kırkı çıkmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "maaş şişirme mikrobu" hortladı, yayılmaya, bulaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir'in yeni seçilmişleri, belediye şirketlerinin yönetim kurullarına atamalar yaparak maaşlarını yükseltme yolunu seçtiler.

Şu tabloya bakın!

Yavuz Erkut.

Asıl görevi:

İBB Genel Sekreteri.

Belediye şirketi İGDAŞ'da Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) yapılmış.

Maaş şişirilmiş.

Ertan Yıldız.

Asıl görevi:

Genel Sekreter Yardımcısı.

Belediye şirketleri İMAR A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) SPOR İSTANBUL A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) yapmış.

Maaşı şişirilmiş.

Murat Ongun.

Asıl görevi:

Başkan danışmanı.

Belediye şirketi OTOBÜS A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) ve MEDYA A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı yapılmış.

Maaş şişirilmiş.

Yavuz Saltık:

Asıl görevi:

Özel Kalem Müdürü.

Belediye şirketi İSTON A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı ve BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) yapılmış.

Maaş şişirilmiş.

Mehmet Çakılcıoğlu.

Asıl görevi:

Genel Sekreter Yardımcısı.

Belediye şirketi İGDAŞ A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) ve İSVALT A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) yapılmış.

Maaş şişirilmiş

Tülün İnal:

Asıl görevi:

Boğaziçi İmar Müdürü.

Belediye şirketi GÜVENSU A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapılmış.

Maaş şişirilmiş.

Abdullah Aydın.

Asıl görevi:

Teftiş Kurulu Başkanı.

Belediye şirketi İSPARK A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı atanmış.

Maaşı şişirilmiş.

Eren Sönmez.

Asıl görevi:

İBB Hukuk Müşaviri.

Belediye şirketi İSTAÇ'a Yönetim Kurulu Başkanı (müştereken) atanmış.

Maaş şişirilmiş.

Liste uzun. Hepsini ayrıntılarıyla buraya sığdırmam mümkün değil. Yasaya göre şirketlerin yönetim kurulları Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmak zorunda. Bu gazetedeki yayınlarda atanan isimler geçiyor. İsteyen bakabilir. Genel Sekreter Yardımcıları Tuncay Önbilgin, Meltem Şişli, Murat Kalkanlı, Şengül Arslan, Orhan Demir, Bilgi İşlem Daire Müdürü Erol Özgüner, Zabıta Müdürü Mehmet Akif Can, İtfaiye Müdürü Ali Karahan, belediye şirketlerinden 1-2'sine yönetim kurulu başkanı ya da yardımcı olarak atanmışlar.

Dikkat etmişsinizdir.

Müştereken.

Müştereken.

Diye bir tanım geçiyor.

İBB şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olunca asıl maaşına ilaveten ayda 15 bin TL alabiliyormuşsun. Bu yüzden "müştereken- müştereken" diyerek Yönetim Kurulu Başkanlık sayısını çoğaltıyorsun. Edindiğim bilgi doğruysa İstanbul Belediye Başkanı 30 bin TL maaş alıyor. Bu açıdan bakınca alt kadroyu da bu maaşa getirmek için mi Belediye şirketleri alet edildi?

Bunu yapmayacaktınız!

4 milyon 700 bin oy desteği alanlar, "belediye şirketlerini hakkıyla yönetecek bilgi ve birikimde elamanı özel sektör maaşları vererek bulamadıkları için aynı kadroları yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı diye yerleştirmek zorunda kalıyorlar" gerekçesine kim inanır?

Vazgeçin.

Halkın tokadı ağır olur!