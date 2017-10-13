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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 9 dakikada çark!

12 Ekim 2017, Perşembe
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önce İdlib operasyonuna tam destek verdi. Ardında tam 9 dakika sonra ise "İdlib'den gelecek şehitlerin tek sorumlusu var o da Erdoğan" dedi. Peki o 9 dakikada ne değişti?
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tımarcı tımarcı

dengesizlikte üstünüze yok zatı muhderem. biraz akıllı olsanız olmazmı.aklınız çok karışıyor galiba

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cevapla 12.10.2017 17:41
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