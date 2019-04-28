Canan Kaftanıoğlu 'Sözde Ermeni soykırımını' savundu, Lübnan halkı ise Türk bayrağıyla Çanakkale ruhunu yaşattı 28.04.2019 21:33

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup Ermeni 24 Nisan'da düzenledikleri gösteriler sırasında Türk bayrağı yakmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve ülkedeki Türkmen toplumu, Beyrut'taki Mardinlileri temsil eden dernekler ile bazı siyasi yetkililer peş peşe kınama açıklamaları yapmıştı.

Lübnan'da Ermeni grupların düzenledikleri bir gösteride Türk bayrağını yakmaları büyük tepki toplamış, Lübnanlılar Türkiye'ye destek vermek amacı ile başkent Beyrut'ta Türk bayrakları ile araç konvoyu yapmıştı.

Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu kalabalık, tekbir getirerek Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Her fırsatta Türkiye'ye ve İslamiyet'e nefret kusan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımları bitmek bilmiyor. CHP'nin "Skandallar Kraliçesi" olarak bilinen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göz bebeği olan Kaftancıoğlu'nun ortaya çıkan son paylaşımı Türk düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASINA DESTEK VERDİ

Türkiye'yi terör örgütlerine peşkeş çekmek isteyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kazanmasının ardından bu peşkeşe İstanbul ile başlayan CHP zihniyetinin en önemli figürlerinden olan Kaftancıoğlu, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımla 24 Nisan 1915'te yaşanan Ermeni olaylarına atıfta bulundu.

TÜRKİYE'NİN BAYRAMINI ERMENİLERE MEZE ETTİ

Yaptığı bu skandal paylaşımda Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri olan 23 Nisan'ı da Ermenilere meze eden Kaftancıoğlu, "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" diyerek 1915'te yaşanan olayları tıpkı Türkiye düşmanlarının yaptığı gibi soykırım olarak tanıdığını ilan etmiş oldu.