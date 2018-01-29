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Burseya Dağı böyle bombalandı

28 Ocak 2018, Pazar
Zeytin Dalı Harekatı 9. gününe girerken, bölgedeki stratejik öneme sahip Burseya Dağı önce savaş uçaklarınca ardından topçu atışlarıyla vuruldu.
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