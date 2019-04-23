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Bursa'da "eskort" krizi! Evine gittiğinde dehşeti yaşadı...

23.04.2019 15:36

Bursa'da eskortluk yaptığı öne sürülen M.A., internet üzerinden anlaşıp evine davet ettiği O.I.'yı dövüp, 400 lira parasını gasbettikleri iddiasıyla arkadaşı H.P. ile birlikte gözaltına alındı.


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