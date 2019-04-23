Bursa'da "eskort" krizi! Evine gittiğinde dehşeti yaşadı... 23.04.2019 15:36

Bursa'da eskortluk yaptığı öne sürülen M.A., internet üzerinden anlaşıp evine davet ettiği O.I.'yı dövüp, 400 lira parasını gasbettikleri iddiasıyla arkadaşı H.P. ile birlikte gözaltına alındı.