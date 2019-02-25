Brezilya'da ormanda bulunan balina dünyayı şoke etti! 25.02.2019 18:04

Sualtı dünyası ev sahipliği yaptığı ilginç canlılarla insanların daima ilgisini çekmiştir. Ancak bu kez sualtından değil, ormandan bir su canlısı dünyayı şaşkına çevirdi. Nasıl mı? İşte detaylar...