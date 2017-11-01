"Bizim Kömürümüz, Bizim Enerjimiz" 31 Ekim 2017, Salı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında yerli kömür kullanımını öne çıkaran "Bizim Kömürümüz, Bizim Enerjimiz" adlı video hazırlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Güçlü Türkiye İçin! Bizim Kömürümüz, Bizim Enerjimiz" adlı videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Sen bilir misin tüm memleket seni bekler? Ağırdan alamazsın, işini yarına hiç bırakamazsın çünkü sen, bu memleketin, bu toprakların parçasısın. Türkiye durmasın diye dört bucak dolaşır 80 milyona ulaşırsın. Senin enerjin dolar evlere, fabrikalara, okullara, yollara. Bir kıvılcımınla bak neler yaparsın. Kiminin aydınlığı kiminin de umut ışığısın. Yolumu gündüz gibi hep aydınlatırsın. Güçlü bir Türkiye için! Bizim kömürümüz, bizim enerjimiz."

Albayrak, daha önce yaptığı açıklamalarda, belirlenen milli strateji kapsamında güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra yerli kömürde önemli adımlar atılacağını söylemiş ve madencilik açısından önemli bir dönüşüme gidileceğini vurgulamıştı.