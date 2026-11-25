Konya’da fuhuş vaadiyle tuzak! Buluşmaya çağırdıkları kişileri darbedip paralarını gasbettiler: 11 tutuklama
Konya’da vatandaşları fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna edip ardından darbederek paralarını gasbettikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin tamamı tutuklandı.
KONYA'DA FUHUŞ VAADİYLE BULUŞMA SONRASI GASP: 11 TUTUKLAMA
Konya'da vatandaşları fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna edip darbederek paralarını gasbettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri; kent genelinde yağma, şantaj, tehdit, fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına yönelik planlı bir çalışma yürüttü.
BULUŞMA SONRASI GASP YAPTIKLARI BELİRLENDİ
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, müştekileri fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna ettikleri ve sonrasında darbederek paralarını gasbettikleri ortaya çıktı. Ekipler ayrıca zanlıların söz konusu diğer suçlara da karıştıklarını belirledi.
11 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI
Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.