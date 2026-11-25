Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 15:57

KONYA'DA FUHUŞ VAADİYLE BULUŞMA SONRASI GASP: 11 TUTUKLAMA

Konya'da vatandaşları fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna edip darbederek paralarını gasbettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri; kent genelinde yağma, şantaj, tehdit, fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına yönelik planlı bir çalışma yürüttü.

BULUŞMA SONRASI GASP YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, müştekileri fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna ettikleri ve sonrasında darbederek paralarını gasbettikleri ortaya çıktı. Ekipler ayrıca zanlıların söz konusu diğer suçlara da karıştıklarını belirledi.

11 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.