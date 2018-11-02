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Bir bardak kolaya 30 bin lira hesap

02 Kasım 2018, Cuma

Başkentte bir kişi, arkadaşının ısrarı üzerine gittiği eğlence mekanında, içtiği bir bardak kola için gelen 30 bin liralık hesabı ödemek istemeyince iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından darp edilerek zorla boş senede imza attırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi ve eğlence mekanının 3 çalışanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


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