Beşiktaş’ın yeni transferi sol bek Pedro Rebocho İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Portekizli sol beki Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş, Portekizli sol beki Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
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