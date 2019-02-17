Berlin'deki gurbetçi vatandaştan Can Dündar'a sert tepki: Şerefsiz! Sen vatan haini değil misin?

Vatan hainliğinden yargılanan ve Almanya'nın başkenti Berlin'de kaçak yaşayan Can Dündar'ı gören gurbetçi vatandaş, "Sen vatan haini değil misin, şerefsiz" diyerek tepki gösterdi.
Vatan hainliğinden yargılanan ve Almanya'nın başkenti Berlin'de kaçak yaşayan Can Dündar'ı gören gurbetçi vatandaş, "Sen vatan haini değil misin, şerefsiz" diyerek tepki gösterdi.
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