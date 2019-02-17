Berlin'deki gurbetçi vatandaştan Can Dündar'a sert tepki: Şerefsiz! Sen vatan haini değil misin? 17.02.2019 10:11

Vatan hainliğinden yargılanan ve Almanya'nın başkenti Berlin'de kaçak yaşayan Can Dündar'ı gören gurbetçi vatandaş, "Sen vatan haini değil misin, şerefsiz" diyerek tepki gösterdi.