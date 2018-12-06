Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gezi Parkı eylemlerine katılan oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında, nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da MİT TIR'ları kumpasının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında Gezi olaylarında etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı istedi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Dündar'ın yakalanmasına karar verdi.
Londra'ya kaçan Alabora, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle" suçlanıyor.
Londra'ya kaçan Alabora, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle" suçlanıyor.
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