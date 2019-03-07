Bayraktar TB2 tipi İHA'lar Ukrayna'ya teslim edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları (İHA) ilgili açıklamalarda bulundu. Poroşenko, "Modern insansız hava araçları Bayraktar TB2 artık Ukrayna'da." ifadesini kullandı.
Bayraktar TB2 tipi İHA'lar Ukrayna'ya teslim edildi07.03.2019 17:36
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