Haberler Web TV Bayraktar TB2 tipi İHA'lar Ukrayna'ya teslim edildi

Bayraktar TB2 tipi İHA'lar Ukrayna'ya teslim edildi

07.03.2019 17:36

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları (İHA) ilgili açıklamalarda bulundu. Poroşenko, "Modern insansız hava araçları Bayraktar TB2 artık Ukrayna'da." ifadesini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları