Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'da önemli açıklama

Son dakika... Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'da katliamın yapıldığı El Nur Camii'ni ziyaret etti. Fuat Oktay ve Çavuşoğlu burada açıklamalarda bulundu.
Son dakika... Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'da katliamın yapıldığı El Nur Camii'ni ziyaret etti. Fuat Oktay ve Çavuşoğlu burada açıklamalarda bulundu.
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