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Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'da önemli açıklama

18.03.2019 02:28

Son dakika... Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'da katliamın yapıldığı El Nur Camii'ni ziyaret etti. Fuat Oktay ve Çavuşoğlu burada açıklamalarda bulundu.


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