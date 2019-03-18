Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'da önemli açıklama 18.03.2019 02:28

Son dakika... Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'da katliamın yapıldığı El Nur Camii'ni ziyaret etti. Fuat Oktay ve Çavuşoğlu burada açıklamalarda bulundu.