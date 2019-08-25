Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şehitlerin kahramanlıklarının boşa gitmediğinin altını çizerken "Hiçbir şehidimizin kahramanlığı, fedakarlığı Allah'ın izniyle boşa gitmemiştir. Gitmeyecektir. İşte 22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük." dedi. Başkan Erdoğan, "Ey CHP sen kimin tarafındasın? Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan, Türkiye'ye düşmanlık edenlerin ne işin var? Türkiye, CHP'den yuvarlak sözler değil, delikanlıca konuşmasını bekliyor." diye konuştu. Başkan Erdoğan, faiz indirimi ve enflasyon hakkında müjdeler verdi.
Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar25.08.2019 18:18
- Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
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