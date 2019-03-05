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Başkan Erdoğan'dan "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılanlara başarı dileği

05.03.2019 11:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan mürettebata başarılar diledi.


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