Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan mürettebata başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan mürettebata başarılar diledi.
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