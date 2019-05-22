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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine çok sert tepki

22.05.2019 14:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Bir Genel Başkan dün grup toplantısında yargı mensuplarıyla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden önemlisi insanlık dışı sözler sarf etti. Çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır." dedi.


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