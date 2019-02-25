Başkan Erdoğan'dan HDP'ye sert uyarı: Kayyum atarız 25.02.2019 14:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan: ''Çukurlar açtılar. O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük. Şimdi diyorlar ki kayyum atanan yeri geri alacağız... Benim vatandaşım geri almana fırsat veriyorsa, bak söylüyorum devletin verdiği imkanları siz Kandil'e gönderecek olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz.'' dedi.