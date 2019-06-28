Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Başkan Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde üst üste kritik temaslar (Video)28.06.2019 11:41
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