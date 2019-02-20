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Başkan Erdoğan: Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

20.02.2019 14:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu. Erdoğan, 2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladıklarını bildirdi.


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