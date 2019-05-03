Başkan Recep Tayyip Erdoğan, misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konuklara akşam yemeği verdi. Vahdettin Köşkü'ndeki akşam yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, yabancı konukları onuruna yemek verdi03.05.2019 22:29
- Başkan Erdoğan, yabancı konukları onuruna yemek verdi
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