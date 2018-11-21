Başkan Erdoğan ve minik kız arasında gülümseten diyalog

Başkan Erdoğan ve minik kız arasında gülümseten diyalog21 Kasım 2018, Çarşamba
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 48. Muhtarlar Toplantısı'nda ülkenin dört bir yanından gelen muhtarlara hitap etti. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan, konuk ettiği muhtarlarla yemeğe geçti.
Erdoğan, yemekte yanına gelen çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Erdoğan'ın küçük bir kız çocuğuyla girdiği diyalog herkesi gülümsetti.
Minik kız, Başkan Erdoğan'ın "Beni seviyor musun?" sorusunu "Çooook." diyerek yanıtlayınca; Başkan Erdoğan da minik kıza "Ben de seni çok seviyorum." diyerek karşılık verdi.
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