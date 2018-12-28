Başkan Erdoğan öğrencilerle sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan öğrencilerle sohbet etti27 Aralık 2018, Perşembe
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