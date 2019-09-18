Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi: Bir zam daha gelecek 18.09.2019 12:55

Başkan Erdoğan "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek." diyerek müjdeyi verdi.