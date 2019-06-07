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Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu! Mesut Özil Amine Gülşe evlendi

07.06.2019 21:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi oldu. Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti. Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.


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