Haberler Web TV Başkan Erdoğan Kartal'da çöken binadan kurtulan mucize çocukları ziyaret etti

Başkan Erdoğan Kartal'da çöken binadan kurtulan mucize çocukları ziyaret etti

09.02.2019 17:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.


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