Başkan Erdoğan Kartal'da çöken binadan kurtulan mucize çocukları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.
Başkan Erdoğan Kartal'da çöken binadan kurtulan mucize çocukları ziyaret etti09.02.2019 17:04
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