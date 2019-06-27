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Başkan Erdoğan Japonya'da çay seremonisine katıldı (Video)

27.06.2019 16:13

G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Mukogawa Kadın Üniversitesi'ndeki çay seremonisine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'da çay seremonisine katıldı.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesi'ni gezerek, çay seremonisine katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı tevdi edildi.
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