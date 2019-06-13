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Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi

13.06.2019 15:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme 40 dakika sürdü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini duyurmuştu.
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