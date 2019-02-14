Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat Cumu günü saat 21:00'de, Atv- A Haber-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayını "Başkan Erdoğan ile gündem özel" programında, gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat Cumu günü saat 21:00'de, Atv- A Haber-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayını "Başkan Erdoğan ile gündem özel" programında, gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.
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