Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.
Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu07.06.2019 20:50
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