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Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

07.06.2019 20:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.


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