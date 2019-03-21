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Başkan Erdoğan Eskişehir'de ETİ Fabrikası'nı ziyaret etti

21.03.2019 17:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de ETİ Fabrikası'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, işçilerle de bir süre sohbet etti.


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