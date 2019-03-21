Başkan Erdoğan Eskişehir'de ETİ Fabrikası'nı ziyaret etti 21.03.2019 17:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de ETİ Fabrikası'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, işçilerle de bir süre sohbet etti.