Başkan Erdoğan BM'yi salladı! İşte o tarihi konuşmadan öne çıkanlar... 24.09.2019 20:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 74.Genel Kurulu’nda tarihi mesajlar verdi. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu tekrar BM kürsüsünden vurgulayan Erdoğan, "Nükleer güç ya herkese yasak ya da herkese serbest olmalıdır." ifadelerini kullandı. Suriye'de yaşanan krizin çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir. " şeklinde konuştu. "BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir?" ifadelerini kullanan Erdoğan "1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?" dedi.