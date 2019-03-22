Başkan Erdoğan: Biz tepkimizi güçlü şekilde göstermedikçe Neo-Nazi virüsü saracaktır 22.03.2019 11:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''Sorunları halının altına süpürerek çözemeyiz. Biz görmezden geldikçe sorunlar katlanacaktır. Tepkimizi güçlü şekilde göstermedikçe Neo Nazi virüsü bünyeyi saracaktır. Sonuçta Allah korusun 1940'larda Avrupa 'da olduğu gibi telafisi mümkün olmayan acılar yaşanacaktır.'' dedi.