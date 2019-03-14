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Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

14.03.2019 16:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da, Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Sağlık sistemi ile ilgili hayalleri olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan hastanenin açılışını gerçekleştirdikten sonra bir takım incelemelerde bulundu.


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