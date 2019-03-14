Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da, Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Sağlık sistemi ile ilgili hayalleri olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan hastanenin açılışını gerçekleştirdikten sonra bir takım incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı14.03.2019 16:05
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