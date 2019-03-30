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Başkan Erdoğan Bahçelievler'de konuştu

30.03.2019 16:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da peş peşe çok önemli mesajlar verdi..Erdoğan ilk durağı olan Kağıthane'deki konuşmasında operasyon sinyali verdi ve "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz" dedi. Sultangazi'de halka hitap eden Erdoğan, "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık" ifadeleri kullandı. Erdoğan, 5. durağı olan Güngören'de ise "Terörle mücadele planımız hazır. Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.


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