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Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Miting öncesi halka seslendi

02.03.2019 13:28

Başkan Erdoğan Rize'deki miting öncesi seçim otobüsünden halka seslendi.


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