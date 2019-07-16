Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte Hafıza 15 Temmuz Müzesi 16.07.2019 00:30

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nin açılış töreninde konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık, sıhhat ve afiyet dileyen Erdoğan, "Bu dua ve temenniyle Hafıza 15 Temmuz'un İstanbulumuza, ülkemize ilham kaynağı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum." dedi. İşte Hafıza 15 Temmuz Müzesi...