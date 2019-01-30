Başkan Erdoğan açıkladı: Taksim'deki AKM önümüzdeki hafta...30 Ocak 2019, Çarşamba
Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Taksim'deki AKM binasının yerine çok daha modern bir eserin temellerinin önümüzdeki hafta atılacağını duyurdu. İşte Erdoğan'ın yaptığı o açıklama: "Biz, bugüne kadar sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi, sanat türleri arasında da ayrım yapmadık. Taksim'deki ömrünü tamamlamış olan AKM binasının yerine, çok daha modern bir eserin temellerini önümüzdeki hafta atıyoruz."
- Başkan Erdoğan açıkladı: Taksim'deki AKM önümüzdeki hafta...
- Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı! Yüzlerce sürücü yolda kaldı
- CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun çalışanı Yaşar Uçar canına kıydı
- Devlet Bahçeli'den flaş Binali Yıldırım açıklaması!
- Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? 30 Ocak Müge Anlı son bölüm izle
- Berkay Şahin'den yargıtayı kandırma iddialarına yanıt geldi!
- Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara uyarı
- Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Arda Turan - Berkay duruşmasında şok gelişme! Berkay, yargıyı kandırdı mı?
- Antalya'da hortum dehşeti
- CHP'li İzmir büyükşehir belediyesinin çevre katliamına suçüstü!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.