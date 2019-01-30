Haberler Web TV Başkan Erdoğan açıkladı: Taksim'deki AKM önümüzdeki hafta...

Başkan Erdoğan açıkladı: Taksim'deki AKM önümüzdeki hafta...

30 Ocak 2019, Çarşamba


Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Taksim'deki AKM binasının yerine çok daha modern bir eserin temellerinin önümüzdeki hafta atılacağını duyurdu. İşte Erdoğan'ın yaptığı o açıklama: "Biz, bugüne kadar sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi, sanat türleri arasında da ayrım yapmadık. Taksim'deki ömrünü tamamlamış olan AKM binasının yerine, çok daha modern bir eserin temellerini önümüzdeki hafta atıyoruz."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları