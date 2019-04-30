Başkan Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi 30.04.2019 17:15

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, sergilenen her şeyi büyük bir dikkatle inceledi.