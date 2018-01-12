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Başbakan Yardımcıları deprem tatbikatında

11 Ocak 2018, Perşembe
Ankara'da, AFAD tarafından Deprem Simülasyon Merkezi'nde yapılan deprem tatbikatına katılan Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu adeta depremi yaşadı.
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