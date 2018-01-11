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Başbakan Gönül Dağı Özel Programına konuk oldu

10 Ocak 2018, Çarşamba
Başbakan Binali Yıldırım TRT Haber'de yayınlanan Gönül Dağı Özel Programına konuk oldu. Başbakan Binali Yıldırım: 'Çocuklarımıza hayatın sadece güzel taraflarını değil hayatın zorluklarını da göstermek lazım. Aksi halde bir sıkıntıyla, zorlukla karşılaştıkları zaman ona dayanma güçleri kalmıyor.' dedi
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