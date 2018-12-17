Barajda sular çekildi, kemik parçaları ortaya çıktı... 17 Aralık 2018, Pazartesi

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa kemik parçaları yayıldı.