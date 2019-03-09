Bakan Albayrak'ın Sarıyerdeki esnaf ve vatandaşla buluşmasına 95 yaşındaki Hasan amcanın duası damga vurdu 09.03.2019 16:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyerde vatandaşlarla bir araya geldi.. Bakan Albayrak'ın Sarıyer ziyaretine 95 yaşındaki Hasan Öztürk isimli bir Sarıyerli vatandaşın duası damga vurdu. Hasan Öztürk, Başkan Erdoğan'ı ve Berat Albayrak'ı rüyasında gördüğünü belirterek dua etti. Bakan Albayrak, daha sonra Öztürk'ün elini öptü.