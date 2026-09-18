Bakan Murat Kurum’un katılımıyla kura heyecanı: 3 ilçede 1.642 konutun hak sahipleri belli oluyor!

Güneşin Doğduğu Yer dizisine damga vuran sahne: Burak Özçivit'in "Aga nabiyünnn" diyaloğu viral oldu!

MİT, MASAK, emniyet ve Interpol’den dev darbe! İsrail bağlantılı sahte forex şebekesi çökertildi!

İstanbul'da dönüşümde büyük gün: 3 ilçede 1642 bağımsız bölüm için kura çekildi!

İstanbul'da dönüşümde büyük gün: 3 ilçede 1642 bağımsız bölüm için kura çekildi!