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İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 4. ana pist açıldı! Erdoğan: "Rekordan rekora koşuyor''

İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 4. ana pist açıldı! Erdoğan: "Rekordan rekora koşuyor''

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İstanbul Havalimanı’nda ulaşım ve uçuş operasyonlarını hızlandıracak yeni bir dönem başladı. Havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olan 4. ana pistin açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'nde olduklarını vurgulayarak İstanbul Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2. sıraya yerleştiğini açıkladı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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