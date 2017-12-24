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Bakan Albayrak 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

23 Aralık 2017, Cumartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
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